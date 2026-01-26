Vene põhjalaevastiku kodulinnas kukkus elektrivõrk kokku

Venemaa uurimisorganid alustasid juhtumi uurimist, kahtlustades liinide hooldajaid lohakuses.
Foto: Zumapress/Scanpix
Kohalike võimude teatel murdus Murmanski lähedal reede hilisõhtul kokku viis elektriülekandemasti, mis tõi katkestusi elektrivarustusse ning häiris ka kütte- ja veevarustust linnas ja ka naaberlinnas Severomorskis, mis on Venemaa Põhjalaevastiku peamine baas.
