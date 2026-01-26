26.01.26, 09:46 Vene põhjalaevastiku kodulinnas kukkus elektrivõrk kokku Venemaa põhjaosas on Murmanski ja Severomorski piirkond neljandat päeva elektrita, kuna vananev infrastruktuur kukkus kõvade külmakraadidega kokku, kirjutas Bloomberg.

Venemaa uurimisorganid alustasid juhtumi uurimist, kahtlustades liinide hooldajaid lohakuses.

Kohalike võimude teatel murdus Murmanski lähedal reede hilisõhtul kokku viis elektriülekandemasti, mis tõi katkestusi elektrivarustusse ning häiris ka kütte- ja veevarustust linnas ja ka naaberlinnas Severomorskis, mis on Venemaa Põhjalaevastiku peamine baas.