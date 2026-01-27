Elisat tabas täna öösel ulatuslik katkestus

Aastavahetuse paiku tekkis Läänemerel statistiliselt ebanormaalne olukord, kui kuue päevaga registreeriti kokku kuus merealuse sidekaabli riket. Valitsus julgustab nüüd ettevõtteid investeerima digitaristusse ja karmistab karistusi kaablite rikkumise eest.
Riigiprokuratuur alustas 31. detsembri õhtul kriminaalmenetluse, et uurida kahe Eesti ja Soome vahelise sidekaabli kahjustusi. Koostöös Soome politseiga valmistutakse ühise rahvusvahelise uurimisrühma loomiseks ja keskkriminaalpolitsei uurijate Soome saatmiseks.
Eestis talendipuudust tunnetava või välisriikidesse laieneda sooviva ettevõtja jaoks on välismaal tööjõu värbamise ning multikultuurse töökeskkonna loomine strateegiline otsus. Tark juht kaardistab riskid ja teeb teadlikud valikud, arutlevad Soraineni tööõiguse valdkonna juht Pirkko-Liis Harkmaa ja Veriffi juriidilise osakonna juht Ulla Helm saates „Soraineni sagedus“.