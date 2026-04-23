Kas Eesti taristuehitus on valmis liikuma odavaimast hinnast sisulise väärtuseni?

Erasektori vaates tähendab see aga kasutamata võimalusi. Kangro toob näiteid projektidest, kus paindlikum lähenemine projekteerimisele on toonud märkimisväärse kokkuhoiu nii rahas kui ka keskkonnamõjus.

Palmi hinnangul on senine süsteem olnud tellijale mugav, kuid mitte tingimata parim võimalik lahendus. Tema sõnul eeldab edasiminek mõtteviisi muutust, kus tellija ei kirjelda ette iga detaili, vaid annab töövõtjale rohkem vastutust ja usaldust leida kõige targem lahendus.

Saates otsitakse vastust küsimusele, mis takistab väärtuspõhiste hangete laiemat kasutuselevõttu. Järeldus on, et seadusandlus ei ole peamine pidur – pigem jääb puudu julgusest, usaldusest ja valmisolekust teha otsuseid, mis loovad pikemas vaates suuremat väärtust kui pelgalt madalaim hind.

Saadet juhib Rasmus Kagge.