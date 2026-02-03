Eesti võimud pidasid kinni salakaubaveos kahtlustatava laeva

Eesti võimud pidasid Naissaare lähistel kinni salakaubaveo kahtlusega kaubalaeva.
Foto: PPA
Teisipäeval õhtul kell 17.10 pidasid MTA ametnikud koos politsei eriüksuse ja mereväega Naissaare lähistel kinni Bahama lipu all sõitva, Venemaale suunduva kaubalaeva nimega Baltic Spirit, teatas amet, kelle sõnul on alust arvata, et laeva kasutatakse salakaubaveoks.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Sel kolmapäeval andis politsei- ja piirivalveamet Ameerika Ühendriikidele üle Eesti kodaniku Andrei Ševljakovi, keda süüdistatakse illegaalsete strateegiliste kaupade tarnimises Venemaa kaitsetööstuse ettevõtetele ja Venemaa valitsusasutustele, teatas prokuratuur.
Möödunud aastal registreeris Läti oma seni suurima aastase välisinvesteeringute mahu, kaasates üle miljardi euro. Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuri andmetel asus 31 suuremast investeerimisprojektist 20 Riias. Möödunud aastal ületasid Leedu investeeringud Eesti omi 40 korda.