Eesti andis USA-le üle Venemaale tehnoloogiat saatnud ettevõtja
Sel kolmapäeval andis politsei- ja piirivalveamet Ameerika Ühendriikidele üle Eesti kodaniku Andrei Ševljakovi, keda süüdistatakse illegaalsete strateegiliste kaupade tarnimises Venemaa kaitsetööstuse ettevõtetele ja Venemaa valitsusasutustele, teatas prokuratuur.
USA New Yorgi Ida ringkonna prokurör Joseph Nocella ütles, et Eesti kodanikk varustas Vene sõjaväge kõrgtehnoloogilise elektroonikaga, pettes samal ajal USA ettevõtteid. „Meie prokuratuur ja õiguskaitsepartnerid kasutavad kõiki võimalikke vahendeid, et takistada Venemaa ebaseaduslikku ligipääsu USA tehnoloogiale, mis ohustab meie ja meie liitlaste julgeolekut,“ ütls ta pressiteate vahendusel.
Foto: ZUMA/Scanpix
„Tervitame härra Ševljakovi Ameerika Ühendriikides, kus teda ootab õigusemõistmine,“ ütles FBI Houstoni büroo juhtiv eriagent Douglas A. Williams.
