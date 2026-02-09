Raadiohommikus: LHV tulemused, sport ja õlu

Töönädala teises hommikuprogrammis analüüsime LHV tulemusi, kommenteerime erinevate õlleliste müügimahte ja muljetame pisut olümpiateemadel.
- Teisipäeval tuleb raadiohommikusse Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms, kellega räägime ettevõtte müügimahtudest, ekspordist ja üldisest õlleturu langusest.
LHV Groupi juht Mihkel Torim annab värske ülevaate panga eelmise aasta neljandast kvartalist ja kogu aasta auditeerimata tulemustest.
Võtame kõne ka Eesti Rahvusringhäälingu operaator Mustafa Celikule, kellega teeme juttu senisest olümpiamelust, tööpäevade intensiivsusest ja paljust muust.
Vestleme lisaks ajakirja Imeline Ajalugu uue toimetaja Jürgen Tammega ajakirja tulevikust, eestlaste ajalooarmastusest ning võrdleme praegust ärevat aega teiste sarnaste perioodidega.
Hommikut veavad Mai Kroonmäe ja Joonas-Hendrik Mägi.
Saatepäev jätkub viie saatega:
10.00‒11.00 “Sisuturundussaade”. Kuidas näeb teadlase töö päriselt välja ettevõtte igapäeva tegemistes? Millal on SekMo kiirendi ja millal pikaajaline investeering?
Saates räägivad H2Electro tehnoloogiajuht Silver Sepp ja Limex OÜ juhatuse liige Priit Penu, kuidas teaduspõhine koostöö aitas teha paremaid arendusotsuseid, vältida kulukaid eksimusi ja luua eeldused rahvusvaheliseks konkurentsiks.
Saadet juhib Lauri Toomsalu.
11.00‒12.00 “Investor Toomase tund”. Külas on Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas, kes aitab mõista USA börsilanguse tagamaid ning avaldab, kuhu on tema hinnangul investoritel praegu kõige parem raha paigutada.
Saatejuht on Kaspar Viira.
12.00‒13.00 “Müüdid B2B turunduses”. Saates võetakse ette müüt, et podcast’ide aeg hakkab läbi saama ja pikemad vestlused ei leia enam kuulajat. Alexela kommunikatsiooni ja turunduse valdkonnajuht Maria Tiidus ning Soraineni advokaadibüroo turundus- ja kommunikatsioonijuht Iris Magnus räägivad, miks see väide praktikas alati ei pea paika ning kelle jaoks on süvenemist võimaldav sisu endiselt väärtuslik.
Arutletakse selle üle, millal tasub valida pikem formaat, kus sellist sisu tegelikult tarbitakse ning kuidas hinnata podcast’i mõju olukorras, kus usaldus ja nähtavus tekivad ajas, mitte kiire müügina.
Saatejuht on Jana Tõkman.
13.00‒14.00 “Cleantech”. Jaanuarikuised elektriarved panid paljud inimesed otsa vaatama oma tarbimisele, aga samas kõlavad tugevalt üleskutsed soojussüsteemi elektrifitseerimiseks. Külas on Sunly tootejuht Sander Ots ja Ait-Nordi juhataja Rasmus Leibur, kes tõdevad, et probleem ei ole elektrifitseerimises, vaid selles, kuidas Eesti energiasüsteem ja reeglid sellele järele jõuavad.
Saatejuht on Mart Valner.
15.00‒16.00 “Võitjate põlvkond”. Külas on Canter Värton, Cantervilla Lossi üks asutajatest ja eestvedajatest. Põlvamaal pereettevõttena tegutsev Cantervilla Loss on aastate jooksul läbinud põhjaliku arendusprotsessi. Räägime saatekülalisega lossi taastamise teekonnast ja väljakutsetest, millega tuleb silmitsi seista ettevõtluses väljaspool suuri keskusi.
Veel avab külaline, milline on peresisene rollide dünaamika ning kuidas eristuda turismiturul, et meelitada külastajaid Lõuna-Eestisse.
Saadet juhib Ramona-Luisa Soro.
