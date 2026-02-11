Välisturistid jätsid Eestisse poolteist miljardit eurot

Keskpanga statistikast selgub, et Eestis käis mitmepäevastel reisidel oluliselt rohkem turiste, kui ööbis statistikaameti andmetel Eesti hotellides
Foto: Andras Kralla
2025. aastal väisas Eestit 4,6 miljonit välisturisti, nende arv kasvas aastaga ligi 230 000 ehk 5 protsendi võrra, selgub keskpanga andmetest. Külaliste 1,48 miljardi euroni ulatunud kulutused olid pea 9 protsenti enam kui aasta tagasi.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Turistide arv Eesti majutusasutustes on kergel tõusuteel, kuid hotellide hinnangul on majanduslik keskkond erakordselt raske. Majandusministeeriumi hinnangul toimub turul lihtsalt erakordselt tihe konkurents.
Riias asuva äri- ja bürookvartali Preses Nama Kvartāls arendaja käivitab programmi üheksanda võlakirjade emissiooni. 9% intressiga võlakirjade pakkumine toimub 18.–29. maini 2026. aastal ning võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Preses Nama Kvartāls varadele. Ettevõte soovib emissiooniga kaasata kuni 5 miljonit eurot.