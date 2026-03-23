Tagasi Raadiohommikus: kujutavat kunsti ja kehvasti kulgevat sõda Äripäeva raadio teisipäevane hommikuprogramm võtab vaatluse alla sõja mõjud finantsturgudele, analüüsib Ameerika ja Iraani viimaseid samme ning räägib kunsti kõrval ka Eesti riigi pikaajalistest plaanidest.

Kuna valmimas on Eesti riigi üleriigiline planeering, asume kell pool kaheksa rääkima majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi planeeringute asekantsleri Ivan Sergejeviga, et uurida, mida see võiks tähendada ettevõtjatele, kes oma pikemaid plaane koostavad.

Peale kella kaheksaseid uudised tuleb stuudiosse SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur, kellelt uurime, kuhu liigub kapital ajal kui oht Iraani sõja paisumise kohta on pidevalt üleval, ent aeg-ajalt kuuleme ka rahustavaid sõnumeid.

Poole üheksa paiku jätkame Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepikuga sõja laiema analüüsiga, peatume viimastel sõjauudistel ning arutame ka NATO toimimise üle.

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15.00 – 16.00 “Kasvupinnas”. Saade keskendub põllumeeste üle-eestilisele meeleavaldusele ja selle põhjustele. Aktsiooni korraldasid möödunud neljapäeval Põllumajandus-Kaubanduskoda, Talupidajate Keskliit ja põllumeeste ühistu Kevili. Räägime 546 miljoni euro suurusest rahastusotsusest, sektori majandusraskustest ning rohereeglite ja poliitikate mõjust tootmisele. Saatekülalisteks on Põllumajandus-Kaubanduskoja esindaja Saade keskendub põllumeeste üle-eestilisele meeleavaldusele ja selle põhjustele. Aktsiooni korraldasid möödunud neljapäeval Põllumajandus-Kaubanduskoda, Talupidajate Keskliit ja põllumeeste ühistu Kevili. Räägime 546 miljoni euro suurusest rahastusotsusest, sektori majandusraskustest ning rohereeglite ja poliitikate mõjust tootmisele. Saatekülalisteks on Põllumajandus-Kaubanduskoja esindaja Ants-Hannes Viira , Artiston Grupi juhatuse liige Margo Klaasmägi ja põllumeeste ühistu KEVILI juht Hannes Prits

Saadet juhib Juuli Nemvalts.

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