Raadiohommikus: kujutavat kunsti ja kehvasti kulgevat sõda

Äripäeva raadio teisipäevane hommikuprogramm võtab vaatluse alla sõja mõjud finantsturgudele, analüüsib Ameerika ja Iraani viimaseid samme ning räägib kunsti kõrval ka Eesti riigi pikaajalistest plaanidest.
- Maailma suurim lennukikandja, USS Gerald R. Ford saabumas Lähis-Idast Souda Bay sõjaväebaasi Kreetal.
- Foto: AFP/Scanpix
Kuna valmimas on Eesti riigi üleriigiline planeering, asume kell pool kaheksa rääkima majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi planeeringute asekantsleri Ivan Sergejeviga, et uurida, mida see võiks tähendada ettevõtjatele, kes oma pikemaid plaane koostavad.
Peale kella kaheksaseid uudised tuleb stuudiosse SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur, kellelt uurime, kuhu liigub kapital ajal kui oht Iraani sõja paisumise kohta on pidevalt üleval, ent aeg-ajalt kuuleme ka rahustavaid sõnumeid.
Poole üheksa paiku jätkame Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepikuga sõja laiema analüüsiga, peatume viimastel sõjauudistel ning arutame ka NATO toimimise üle.
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Peale kella üheksat kõlab intervjuu investori ja riskikapitalifondi Specialist.VC asutajapartneri Riivo Anton
iga, kes kunstihuvilisena räägib, miks ta kujutavat kunsti toetab ning annab ka mõne näpunäite, kuidas väärtuslikku kunstiteost ära tunda.
Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Lauri Leet.
Saatepäev jätkub nelja saatega:
11.00 – 12.00 “Investor Toomase tund”.
Saates uurime investoritelt, kuhu investeerida 100, 1000 või 10 000 eurot. Seda küsisime nelja inimese käest, kelleks olid investorid Lev Dolgatsjov, Madis Pajo
, Kristjan Liivamägi
ja Kristi Saare
. Vastustest kuuleme lisaks ka nende huvitavamaid säästunippe. Saatejuht on Merian Tiirats.
12.00 – 13.00 “Nimed müügitahvlil”.
Saates arutlevad müügikoolitajad Silver Rooger
ja Mardo Kase Dominate Sales
ist, kuidas edukalt tegutseda kaootilistel objekti külastustel, millest sõltub tulemuslik müügikoolitus ning kuidas reageerida klientide force majeure
tüüpi vastuväidetele. Räägitakse praktilistest kogemustest ja levinud vigadest.
Saatejuht on Silver Rooger.
13.00 – 14.00 “Eetris on turundusuudised”. Külas on vaibkoodija Kei Olbrei, kes räägib, kuidas AI abil tarkvara luua ilma programmeerimisoskuseta. Arutame, millal seda oskust vaja läheb, kui keeruline see on ning kuidas turundajad ja ettevõtjad saavad sellega aega ja raha säästa.
Saatejuht on Keit Alev.
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15.00 – 16.00 “Kasvupinnas”.
Saade keskendub põllumeeste üle-eestilisele meeleavaldusele ja selle põhjustele. Aktsiooni korraldasid möödunud neljapäeval Põllumajandus-Kaubanduskoda, Talupidajate Keskliit ja põllumeeste ühistu Kevili. Räägime 546 miljoni euro suurusest rahastusotsusest, sektori majandusraskustest ning rohereeglite ja poliitikate mõjust tootmisele. Saatekülalisteks on Põllumajandus-Kaubanduskoja esindaja Ants-Hannes Viira
, Artiston Grupi juhatuse liige Margo Klaasmägi
ja põllumeeste ühistu KEVILI juht Hannes Prits
.
Saadet juhib Juuli Nemvalts.
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