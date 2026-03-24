Capital Mill kavandab Tallinna kesklinna nelja uut kõrghoonet

Tallinna tuiksoonel on suur potentsiaal kujuneda heaks õpikunäiteks sellest, et linnasüda ei tähenda üksnes kontoreid, kuid seda potentsiaali ei tohi käest lasta, kirjutab kinnisvaraettevõtte Metro tegevjuht Ain Kivisaar.
Riik on seda kaitstum, mida asendamatum on ta rahvusvahelistes tarnahelates, usub pere investeerimisfirmat juhtiv Kristjan Piilmann. Välisinvesteeringud, nagu hiljutine kanadalaste muldmetallide tehas Narvas, toovad kaasa suurriikide huvi meie stabiilsuse vastu.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.