Ain Kivisaar: monofunktsionaalsed ärilinnakud pragunevad igast küljest Tallinna tuiksoonel on suur potentsiaal kujuneda heaks õpikunäiteks sellest, et linnasüda ei tähenda üksnes kontoreid, kuid seda potentsiaali ei tohi käest lasta, kirjutab kinnisvaraettevõtte Metro tegevjuht Ain Kivisaar.

Traditsioonilised monofunktsionaalsed ärilinnakud, kuhu on asja vaid argipäeviti tööajal, on hääbumas, kirjutab Metro tegevjuht Ain Kivisaar.

Kinnisvarahuviliste, aga ka linnas liikujate pilgud on viimasel ajal koondunud Tallinna südalinna, mis on täiesti uut hingamist saamas. Üksikute ärihoonete, räämas garaažide ja lagunenud majalobudike virvarri asemele on kerkinud ja kerkimas nii uusi hooneid kui ka terve kvartal. Üha enam hakkab päevane äriõhkkond põimuma õhtuste sõpruskondade sumina ja linnameluga, mis muudab totaalselt veel mõne aasta tagust pilti. Just sellest on piirkonna elanikud pikalt puudust tundnud.

