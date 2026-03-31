Raadiohommikus: droonikaitse, rekordilised andmekaitse kaebused ja luksusäri suur koondamine

Kell 9 ootame külla Andmekaitse Inspektsiooni tegevjuhti Pille Lehist, kes räägib ameti värskele aastaraamatule tuginedes eelmise aasta rekordkõrgest kaebuste arvust ning Apotheka kliendiandmete lekkest.

Hommikuprogrammi teevad ajakirjanikud Karmen Laur ja Mai Kroonmäe.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00 – 11.00 “Sisuturundussaade”.

Saates räägime Eesti taksonduse olukorrast – hinnasurvest, teenuse kvaliteedist ja taksojuhi rollist muutunud turul. Arutame, millised on professionaalse taksojuhi standardid, kuidas mõjutab platvormimajandus teenuse taset ning kas kvaliteetne teenus on võimalik ka konkurentsivõimelise hinnaga. Külas on Forus Takso tegevjuht Tiit Isop ja Foruse äpitaksode tiimijuht Viljar Varik. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

11.00 – 12.00 “Finantsuudised eetris”.

Saates räägime tehisintellekti ja andmete tegelikust kasutusest Eesti ettevõtetes ja avalikus sektoris. Juttu tuleb sellest, kas riigijuhtimises langetatakse otsuseid pigem andmete või kõhutunde põhjal ja kui suur on andmete topeltesitamise kulu ettevõtjatele. Ühtlasi räägime, mida muudab tehisintellekti kasutamine avaliku sektori ja eraettevõtluse töökorraldustes. Samuti uurime, millised tööriistad ja toetusvõimalused on ettevõtjatele juba täna kättesaadavad. Saatekülaline on justiits- ja digiministeeriumi tehisintellekti ja andmete talituse juhataja Ott Velsberg ning saadet juhib Paavo Siimann.

13.00 – 14.00 “Ükssarvikute kasvulava”.