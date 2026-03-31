Raadiohommikus: droonikaitse, rekordilised andmekaitse kaebused ja luksusäri suur koondamine

Äripäeva raadio kolmapäevases raadiohommikus räägime droonikaitsest, luksusäri Bombay järjekordsest ulatuslikust koondamisest ja suurest kahjumist, Andmekaitse Inspektsiooni värskest aastaraamatust ning tudengite tööootustest.
- Kolmapäeval selgitab raadiohommikus kasiino ja luksushotelli Bombay Group tegevjuht Dajana Tiitsaar, miks nad koondasid pea kaks kolmandikku kollektiivist.
- Foto: Liis Treimann
Kell 7.30 sõidame Tartusse. Äripäeva raadio pani eelmisel reedel Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudis toimunud tööandjate messil püsti ajutise stuudio. Haarasime suure sagina käigus mõned tudengid ja rääkisime tööjutte.
Kell 8 tuleb stuudiosse raadiosageduslikke ja eriotstarbelisi elektroonikaseadmeid arendava Ranteloni kaasomanik ja juhatuse liige Karl Taklaja, kellega räägime droonikaitsest.
Kell 8.30 selgitab kasiino ja luksushotelli Bombay Group tegevjuht Dajana Tiitsaar, miks nad koondasid pea kaks kolmandikku kollektiivist ja kuidas kavatseb ta uue tegevjuhina Bombay pea 19 miljoni euro suurusest kahjumist välja tüürida.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Kell 9 ootame külla Andmekaitse Inspektsiooni tegevjuhti Pille Lehist, kes räägib ameti värskele aastaraamatule tuginedes eelmise aasta rekordkõrgest kaebuste arvust ning Apotheka kliendiandmete lekkest.
Hommikuprogrammi teevad ajakirjanikud Karmen Laur ja Mai Kroonmäe.
Saatepäev jätkub nelja saatega:
10.00 – 11.00 “Sisuturundussaade”.
Saates räägime Eesti taksonduse olukorrast – hinnasurvest, teenuse kvaliteedist ja taksojuhi rollist muutunud turul. Arutame, millised on professionaalse taksojuhi standardid, kuidas mõjutab platvormimajandus teenuse taset ning kas kvaliteetne teenus on võimalik ka konkurentsivõimelise hinnaga. Külas on Forus Takso tegevjuht Tiit Isop ja Foruse äpitaksode tiimijuht Viljar Varik. Saadet juhib Juuli Nemvalts.
11.00 – 12.00 “Finantsuudised eetris”.
Saates räägime tehisintellekti ja andmete tegelikust kasutusest Eesti ettevõtetes ja avalikus sektoris. Juttu tuleb sellest, kas riigijuhtimises langetatakse otsuseid pigem andmete või kõhutunde põhjal ja kui suur on andmete topeltesitamise kulu ettevõtjatele. Ühtlasi räägime, mida muudab tehisintellekti kasutamine avaliku sektori ja eraettevõtluse töökorraldustes. Samuti uurime, millised tööriistad ja toetusvõimalused on ettevõtjatele juba täna kättesaadavad. Saatekülaline on justiits- ja digiministeeriumi tehisintellekti ja andmete talituse juhataja Ott Velsberg ning saadet juhib Paavo Siimann.
13.00 – 14.00 “Ükssarvikute kasvulava”.
Hetkel kuum
Naine on Lõuna-Koreas üllataval moel tuntum kui kodumaal
Artikkel jätkub pärast reklaami
Külas on pikaajaline investor ja nõustaja Heidi Kakko. Saates heidame pilgu Eesti riskikapitalituru algusaegadele Arengufondis, meenutame Skype'i mõju kohaliku kogukonna sünnile ning arutleme, kuidas on idusektor 2026. aasta kevadeks muutunud. Heidi Kakko jagab oma vaadet süvatehnoloogia tähtsusele, tehisintellekti rollile ja sellele, mida on Eestil vaja teha, et püsida maailma tipus ka järgmisel kümnendil. Saatejuht on Tarmo Virki.
15.00 – 16.00 “Tippkohtumine”.
Külas endine Arco Vara juht ja kunagine tippadvokaat, praeguse Iute Goupi vedaja ja suuromanik Tarmo Sild, kellega räägime saate esimeses osas lahti Silla karjääri ning küsime äriliste valikute kohta. Muu hulgas räägib Arco Vara suuromanik Sild, mida ootab Arco Vara praegustelt juhtidelt ning kust leidis ligi 20 aastat tagasi raskel ajal Iute loomiseks algkapitali.
Saate teises osas keskendume Tarmo Silla vaadetele Eesti elule ja maailmas toimuvale. Saatejuht on Lauri Leet.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!