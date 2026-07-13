Saksamaa rahastab Ukraina ründedroonide hanget

Endine Euroopa Komisjoni asepresident ja peaminister Siim Kallas avas vahetus intervjuus Euroopa ning selle liitlaste suhteid. Intervjuus tulevad kõne alla kujunenud olukorra taust ja allhoovused, ent ka perspektiivid. Kallase kinnitusel on Euroopa ühisarmee kindlalt tulemas ja ka Eestil peab olema midagi omalt poolt pakkuda.
Nafta rafineerimine kukkus kümnendite madalaimale tasemele
Kütusekriis Venemaal, mis on üks maailma suurimaid energiatootjaid, on toonud riigi alustatud täiemahulise sõja tavakodanike igapäevaellu. Koos järjekordadega tanklates kasvab ka inimeste pettumus ja ebakindlus.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?