Ukraina droonirünnakud viisid Venemaa suvise kütusekriisini

Kütusekriis Venemaal, mis on üks maailma suurimaid energiatootjaid, on toonud riigi alustatud täiemahulise sõja tavakodanike igapäevaellu. Koos järjekordadega tanklates kasvab ka inimeste pettumus ja ebakindlus.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- kui suure osa Venemaa naftatöötlemisvõimsusest on Ukraina rünnakud rivist välja viinud;
- kuidas kommenteeris Vladimir Putin tanklate järjekordi ja miks ei peeta puudujääki Kremlis veel kriitiliseks;