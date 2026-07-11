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Siim Kallas: Euroopa armee tuleb. Ka Eestil peaks olema midagi, mida teistele pakkuda

Endine Euroopa Komisjoni asepresident ja peaminister Siim Kallas avas vahetus intervjuus Euroopa ning selle liitlaste suhteid. Intervjuus tulevad kõne alla kujunenud olukorra taust ja allhoovused, ent ka perspektiivid. Kallase kinnitusel on Euroopa ühisarmee kindlalt tulemas ja ka Eestil peab olema midagi omalt poolt pakkuda.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • kuidas põhjendab siim kallas, et Euroopa ühisarmee tuleb ning millist osa näeb ta selles Eestile
  • mida peab kallas Ameerika viimaste aastate suurimateks vigadeks ja kuidas need muudavad Euroopa julgeolekut
Endine Euroopa Komisjoni asepresident ja peaminister Siim Kallas.
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