Turism kasvab: mais lisandus välisturiste 9%

Kindlustusmaakler Oleg Kultajev otsustas välja üürida oma korteri, mis jäi vabaks pärast seda, kui ta koos abikaasaga abiellumise järel uue kodu ostis. Nii soovis ta oma äri hajutada ja luua põhitöö kõrvale väikse stabiilse sissetulekuallika. Selle rajamine tal ka õnnestus, kuigi äri osutus üsna tülikaks.