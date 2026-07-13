Turism kasvab: mais lisandus välisturiste 9%

Geopoliitiline olukord ja sõja lähedus on nii eelmisel kui ka sel aastal toonud Eestisse uut tüüpi teadlikke külastajaid, kes tahavad piirialasid oma silmaga näha, rääkis turismiettevõtte Traveller Tours juht Marii Männiste.
Kindlustusmaakler Oleg Kultajev otsustas välja üürida oma korteri, mis jäi vabaks pärast seda, kui ta koos abikaasaga abiellumise järel uue kodu ostis. Nii soovis ta oma äri hajutada ja luua põhitöö kõrvale väikse stabiilse sissetulekuallika. Selle rajamine tal ka õnnestus, kuigi äri osutus üsna tülikaks.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?