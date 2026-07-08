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Venemaa lähedus tõmbab ligi uut tüüpi turiste. "Geopoliitika pakub huvi"

Geopoliitiline olukord ja sõja lähedus on nii eelmisel kui ka sel aastal toonud Eestisse uut tüüpi teadlikke külastajaid, kes tahavad piirialasid oma silmaga näha, rääkis turismiettevõtte Traveller Tours juht Marii Männiste.
Traveller Tours on varemgi Narva tuure korraldanud, kuid n-ö uitturistidele. Turismifirma käest on nüüd aga teadlikult küsitud Narva külastuste kohta, sest geopoliitiline olukord pakub neile huvi.
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