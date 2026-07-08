Venemaa lähedus tõmbab ligi uut tüüpi turiste. "Geopoliitika pakub huvi"

“Mu kolleegid olid täiesti kindlad, et mulle tuleb ametikõrgendus. Arenguvestlusele kutsuti ootamatul ja kiirel ajal – küllap peab tulema midagi suurt ja head. Kohale jõudes selgus aga pauk: arenguvestlus see ei olnud, maksimaalselt ehk taandarenguvestlus. Loeti vead ette ja öeldi, et meeskonda ma enam ei sobi. Ma ei saanud end kaitsta ja ma läksin nuttes kabinetist välja.”