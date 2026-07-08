Venemaa lähedus tõmbab ligi uut tüüpi turiste. "Geopoliitika pakub huvi"
Geopoliitiline olukord ja sõja lähedus on nii eelmisel kui ka sel aastal toonud Eestisse uut tüüpi teadlikke külastajaid, kes tahavad piirialasid oma silmaga näha, rääkis turismiettevõtte Traveller Tours juht Marii Männiste.
Kuigi Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus tõmbab kulusid koomale, püsib turismi arendamise rahastus kindlana, sest valdkonna tugevusest võidab kogu riigi majandus, rääkis asutuse turismijuht Agnia Nast.
“Mu kolleegid olid täiesti kindlad, et mulle tuleb ametikõrgendus. Arenguvestlusele kutsuti ootamatul ja kiirel ajal – küllap peab tulema midagi suurt ja head. Kohale jõudes selgus aga pauk: arenguvestlus see ei olnud, maksimaalselt ehk taandarenguvestlus. Loeti vead ette ja öeldi, et meeskonda ma enam ei sobi. Ma ei saanud end kaitsta ja ma läksin nuttes kabinetist välja.”
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.