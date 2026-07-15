Endiste rahandusministrite kärpeideed: vähendame ametnike puhkust, piirame palgatõusu
Kaks reformierakondlast ja endist rahandusministrit, Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd, leiavad, et riigieelarve tasakaalu parandamiseks tuleks keskenduda eelkõige kulude kärpimisele, mitte maksude tõstmisele.
Erakondade juhid võtsid keskpanga ettepanekul härjal sarvist ning lubavad kui ühest suust hakata eelarve tasakaalu parandama, kärbete kõrval räägitakse nii võla- kui ka maksukoormuse laest, aga ka maksusüsteemi remondist.
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