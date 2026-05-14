Peaminister lubas eelarvet paarisaja miljoni võrra kärpida

Vastukajana keskpanga murele riigivõla tõusmise pärast, pakkus Reformierakonna juht riigieelarve puudujäägi kärpimist 0,5 protsendi kaupa SKPst ehk 200‒250 miljoni võrra iga aasta.
- Eks tule eelarvedefitsiiti juba sügisel vähendada, leiab peaminister.
“Eesti Pank tõi debatti jutu eelarve tasakaalust. Pakun siis teistele erakondadele, kes opositsioonis tahavad seda arutada, et deklaratsioonide esitamise asemel, paneme siis kirja, et 0,5% kaupa SKPst hakkame [defitsiiti] parandama. Sellise tempoga ei poo majanduskasvu ära. Ilmselt tuleb siis meil alustada, vastasel juhul annaksime soovitusi ainult teistele,” rääkis peaminister Kristen Michal valitsuse pressikonverentsil.
