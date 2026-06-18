Kärped, võlalagi ja maksufestival: poliitikud lubavad riigi rahanduse korda teha

Erakondade juhid võtsid keskpanga ettepanekul härjal sarvist ning lubavad kui ühest suust hakata eelarve tasakaalu parandama, kärbete kõrval räägitakse nii võla- kui ka maksukoormuse laest, aga ka maksusüsteemi remondist.
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- miks peab Urmas Reinsalu riigirahanduse väljavaadet jätkusuutmatuks ja milliseid samme ta olukorra parandamiseks pakub;
- kuidas põhjendab Mihhail Kõlvart, et üksnes kärbetest ei piisa, ning millist poliitilist muutust ta lahenduste eelduseks peab;