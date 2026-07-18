CGI juht: meie IT-sektor on vajunud mugavustsooni, tehakse vaid väikest äri

Eesti IT-sektor peab hakkama teistmoodi tegutsema ja võtma suurema vastutusega projekte, mis aitaks ka eksporti elavdada, usub CGI Eesti juhatuse liige Andres Birnbaum.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- miks peab Andres Birnbaumi hinnangul Eesti IT-sektor mugavustsoonist välja tulema ja võtma suurema vastutusega projekte;
- kuidas mõjutab riigi tellimismudel Eesti IT-ettevõtete kasvu, konsolideerumist ja ekspordivõimet;