Väätsa prügila hakkab täis saama, tulekul on laiendus

Järvamaal asuvas Väätsa prügilas jätkuks praeguse tempo juures ruumi veel umbes kolmeks ja pooleks aastaks, sestap soovib prügila omanik Ragn-Sells AS selle pindala suurendada.
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artiklit lugedes teada:
- kui kauaks annaks Väätsa prügila laiendus piirkonnale lisaruumi ja mida see tähendab jäätmekäitluse tulevikule;
- milliseid keskkonna- ja müraohje meetmeid peab Ragn-Sells rakendama, et kaitsta lähedal asuvaid tundlikke alasid;