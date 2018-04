Paide tahab Väätsa Prügila müügi peatada

Ainult tellijale

Järvamaa jäätmefirma Väätsa Prügila üks omanikke Paide linn soovib peatada ettevõtte müügi Ragn-Sellsile.

Pihelga sõnul pole aktsionäridele selge, mis hinnaga varasid müüa plaanitakse, kas bilansis oleva vara tegelik väärtus on müügihinnast kõrgem või madalam ning kas on arvestatud ettevõtte tootlikkusega.

„Tänase seisu järgi plaanib ettevõtte juhatus nõukogu loal Väätsa Prügila varad maha müüa ning selleks avalikku enampakkumist korraldamata. See on lubamatu ning aktsionäride vastu ebaaus,“ ütles Paide abilinnapea linnapea ülesannetes olev Siret Pihelgas Järva Teatajale .

„Oleme päri Väätsa Prügila müügiga, ent see peab toimuma meid, aktsionäre, kaasates ja läbi avaliku pakkumise,“ nentis Pihelgas. „Me ei mõista ettevõtte juhatuse ja nõukogu otsust käituda vastupidiselt.“ Loe pikemalt Järva Teatajast.

Paide linn on üks kolmest Väätsa Prügila osanikust, äriregistri andmetel kuulub linnale pea 40 protsenti aktsiatest.

Väätsa Prügila juhtkond on öelnud, et omanikke teavitati ja mandaat ettevõtte varade müügiks saadi juba 2015. aastal. Selle juhi Aivar Lõhmuse sõnul on ettevõttel tarvis leida strateegiline partner, kes tagaks prügilasse piisavad jäätmevood.

Haldusreformi järel muutunud omavalitsuste esindajad aga said endi sõnul müügiprotsessist teada konkurentsiameti kodulehel avaldatud teatest, kus seisab, et 2016. aastal on sõlmitud eellepe varade edasiminekuks Ragn-Sellsile. Praeguseks on konkurentsiamet otsustanud avada koondumise kohta täiendava menetluse.

Eellepe on välja vihastanud Ragn-Sellsi ja Väätsa Prügila konkurendid. Nii Pärnu omavalitsustele kuuluv Paikre OÜ kui Eesti Keskkonnateenused ASi juhid on öelnud, et oleksid eelistanud osaleda enampakkumisel.