Teadusmahukad ärid saavad riigilt kopsakaid rahasüste. “Tänu sellele oleme suurtel turgudel”

Viimase viie aasta suurim ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse (EIS) toetus ulatub üle 29 miljoni euro ning kõige usinam ettevõte on selle ajaga saanud tuge 23 korral. Toetused tõukavad enim tagant teadusmahukaid ärisid, kes muidu kasvaksid palju aeglasemalt.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: millised ettevõtted on viimase viie aastaga EISilt saanud kõige suuremaid toetusi ja kui suur osa lubatud rahast on jäänud katkestatud projektide tõttu välja maksmata;

kuidas põhjendavad Marek Helm ja Mart Ustav, et riigi toetus aitab teadusmahukatel firmadel maailmaturule jõuda ja miks kõik taotlejad siiski rahani ei jõua.