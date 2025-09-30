Ettevõtjate kolm äriplaani said riigilt kümneid miljoneid, koguinvesteering ulatub 400 miljoni euroni

Horizoni uue plaaniga peaks Kehrasse tekkima 30 uut töökohta. Fotol Horizon Tselluloosi ja Paberi ASi omanik Sonny Aswani.
Foto: Andras Kralla
Tänavu märtsis avasid ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus (EIS) ja majandus- ja kommunikatsiooniministeerium suuremahuliste investeeringute toetuse taotlusvooru. Kümneid miljoneid eurosid lubati prjojektidele, mis annaksid majandusele ebakindlal ajal hoogu.
Aastaks 2030 pole võimalik toota nii palju taastuvelektrit, kui Eestis aastas tarbitakse, tõdeb Rohetiigri eestvedaja Andres Veske. Päikse ja tuule kõrval näeb ta potentsiaali põlevkiviõlis, kuid tuumajaama rajama ei kipu.
Euroopas tegutsev konservatiivse riskiga rahastusplatvorm Letsinvest ja litsentseeritud kauplemis- ja arveldussüsteem Axiology hakkavad tegema koostööd, et võimaldada ettevõtetel lihtsamalt ja tõhusamalt võlakirjaemissioone jaotada ning investoritel neid omandada.