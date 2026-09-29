Ettevõtjad tormasid riigi tehisaru toetusele. Jaole said vaid kiiremad

Üle 200 firma soovis saada Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuselt (EIS) tehisaru kasutuselevõtmise toetust summas 20 000 eurot. Suure huvi tõttu pidi asutus vooru lausa samal päeval sulgema.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliseid tehisaruprojekte 20 000 euro saanud ettevõtted tegelikult käivitavad ja kuidas nende seas paistavad silma Nõo Lihatööstus, Airobot Technologies ning Klick Eesti;
- kuidas Silja Elunurm selgitas ülisuure huvi põhjuseid, millistel tingimustel võib veel osa taotlejaid toetuse saada ja mida peab ettevõte raha kättesaamiseks lõpuks ette näitama.