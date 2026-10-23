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Euroopa meediafirmad võitlevad Meta uute nõudmiste vastu

Eesti meediaväljaanded on koos oma Euroopa ametikaaslastega mures kontrolli pärast oma ajakirjandusliku sisu üle, kui Facebooki ja Instagrami omaniku Meta teatatud uued äritingimused jõustuksid.
Facebooki emafirma Meta väljapanek Mobile World Congressil Barcelonas.
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