Euroopa meediafirmad võitlevad Meta uute nõudmiste vastu

Tehnoloogiahiiud Meta ja SpaceX kukkusid neljapäeval teravalt miinusesse, sest ootusi ületanud kvartalitulemused jäid massiivsete tehisintellekti investeeringute, hüppeliselt kasvava võlakoorma ja hiigeltrahvide varju.
Meta aktsia kerkis enam kui kümnendiku, sest ettevõtte uue tehisaruagendi edu andis investoritele lootust, et suured investeeringud hakkavad tulu teenima, ütles Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang.
Tehisintellekt suudab juba praegu täita paljusid alustavate IT-spetsialistide tööülesandeid, aidates ettevõtetel kulusid kokku hoida ja tööd tõhusamalt korraldada. Ent lühiajalise kokkuhoiu kõrval tuleb mõelda ka tulevikule: kui ettevõtted loobuvad noorte arendajate palkamisest, võib mõne aasta pärast tekkida puudus kogenud spetsialistidest. Kuidas kasutada tehisintellekti võimalusi nii, et tänased otsused ei kahjustaks ettevõtte pikaajalist konkurentsivõimet?