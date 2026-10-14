Tuntud investorite nimel levib uus libakontode laine. “Ma ei ole bot. Olen Peeter Pärteli abiline”

Viimastel päevadel on sotsiaalmeediasse tekkinud Eesti tuntud investorite nime kasutavaid libakontosid, kes kirjutavad inimestele erasõnumeid ja kutsuvad neid tasuta investeerimisgruppidesse.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliste märkide järgi soovitab Peeter Pärtel ära tunda tema nime all tegutseva libakonto ja kui kiiresti võib petuskeem muutuda veel veenvamaks;
- miks peab Kristi Saare praegust libakontode lainet tavapärasest ohtlikumaks ning mida räägib see petturite sihtmärkide valikust.