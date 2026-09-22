Juhan Lang: vanainimeste aktsia süstis investoritesse lootust
Meta aktsia kerkis enam kui kümnendiku, sest ettevõtte uue tehisaruagendi edu andis investoritele lootust, et suured investeeringud hakkavad tulu teenima, ütles Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang.
USA aktsiad rallisid esmaspäeval, kui nafta hind langes, bitcoin kerkis üle 86 000 dollari ning tehnoloogiaaktsiad said tuge enne sel nädalal toimuvat tehisintellektisektori juhtide kohtumist Hiina presidendi Xi Jinpingiga.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.