Venemaa peatas Soome lahe sadamates naftaekspordi

Ukraina väed korraldasid ööl vastu laupäeva droonirünnaku Läänemere ääres auvale Venemaa Ust-Luga sadamale ning rünnakute tõttu suunati üks Peterburi teel olnud lennuk Tallinna. Lõuna-Venemaal sai kahjustada tuumaelektrijaam.
Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik.