Trump: USA kaalub Iraani sõja maharahustamist

Donald Trump hoiatas, et NATOt ootab ees väga halb tulevik, kui USA liitlased ei aita Hormuzi väina avada, saates Euroopa riikidele otsese sõnumi liituda tema sõjategevusega Iraanis, kirjutas Financial Times.
USA president Donald Trump kutsus naftakriisist pihta saanud riike oma sõjalaevu Hormuzi väina viima, et võtmetähtsusega laevatee lahti hoida. Naftaturud seisavad silmitsi järjekordse tormilise nädalaga.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.