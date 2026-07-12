“See on eelkõige äri”. Miks Ida‑Virumaa restoranid Michelini giidi ei jõua

Michelini kaardile jõudmine on paljude restoranide unistus, kuid Ida‑Virumaal sellest eriti ei unistata. Tunnustus ei pruugi piirkonnas end ära tasuda, selgitavad kohalikud Falstaffi giidis esindatud restoranijuhid.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- miks peab Indrek Kõverik Michelini tasemele jõudmist restoranile liiga kalliks ja mida see tema hinnangul eeldab;
- kuidas jõudis Jõhvi trahter Mimino Falstaffi ning millist rolli mängisid selles külalised väljastpoolt Ida-Virumaad;