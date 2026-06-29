Kohus keelas firmade sarihülgajatel äri ajada. “Nad on ohtlikud”

Probleemsete ettevõtete rägastiku maha jätnud restoraniettevõtjad Urmas ja Marju Luik kehastavad mustrit, kus äri kosub võlgade najal.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- kuidas kirjeldavad pankrotihaldurid ja maksejõuetuse teenistus Urmas ja Marju Luige ärimudelit ning miks peab kohus seda ohtlikuks;
- milliste võlgade, kadunud dokumentide ja uute firmade kaudu on La Prima Pizza ümber kujunenud probleemsete ettevõtete rägastik;