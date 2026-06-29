Kohus keelas firmade sarihülgajatel äri ajada. “Nad on ohtlikud”

Probleemsete ettevõtete rägastiku maha jätnud restoraniettevõtjad Urmas ja Marju Luik kehastavad mustrit, kus äri kosub võlgade najal.

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