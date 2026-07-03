Tagasi Esimese restorani edukalt käivitanud ettevõtja lükkab miljon eurot järgmisse Tallinnas Rotermanni kvartalis edukalt LaBocca restorani käima tõmmanud ettevõtja Gert Kerde võtab ette järgmise koha Telliskivis, investeerides uude kohta miljon eurot. Hommikuprogramm Peatükid

Vapiano taustaga Gert Kerde rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et valis kolmapäeval avatud Telliskivi asukoha tõmbekeskuse tõttu, kus üritab ära kasutada tekkivat sümbioosi. Lisaks märkis ettevõtja, et LaBocca hinnatase on konkurentidega võrreldes soodne, pidades seda oma kontseptsiooni üheks alustalaks.

Kerde avas, et Rotermannis asuv restoran on seni esimese aastaga suutnud teenindada keskmiselt 700 klienti päevas ja teinud üle 3 miljoni euro käivet.

Ligi 20 aastat restoraniäris tegutsenud Kerde rääkis veel, kuidas kavatseb ta Telliskivi restorani investeeringu katta.