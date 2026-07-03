Esimese restorani edukalt käivitanud ettevõtja lükkab miljon eurot järgmisse

Vapiano taustaga Gert Kerde
rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et valis kolmapäeval avatud Telliskivi asukoha tõmbekeskuse tõttu, kus üritab ära kasutada tekkivat sümbioosi. Lisaks märkis ettevõtja, et LaBocca hinnatase on konkurentidega võrreldes soodne, pidades seda oma kontseptsiooni üheks alustalaks.
Kerde avas, et Rotermannis asuv restoran on seni esimese aastaga suutnud teenindada keskmiselt 700 klienti päevas ja teinud üle 3 miljoni euro käivet.
Ligi 20 aastat restoraniäris tegutsenud Kerde rääkis veel, kuidas kavatseb ta Telliskivi restorani investeeringu katta.