Äripäev suurendas märgatavalt reklaamikäivet

Tänavu märtsis suurenes aastases võrdluses viie juhtiva ajalehe reklaamikäive 16 protsenti, edukaimad olid Äripäev ja Postimees, selgub värskest analüüsist.

Äripäev oli tänavu märtsis ja esimese kolme kuu jooksul üks suuremaid käibe kasvatajaid. Foto: Andras Kralla

Viie juhtiva lehe reklaamikäive suurenes märtsis 16 protsenti ehk 235 000 euro võrra, 1,68 miljoni euroni. Lehtede veebireklaamikäive kasvas 20 protsenti, paberlehtede reklaam suurenes 13 protsenti. Samuti suurenes veebireklaamifirmade (Delfi, AM Digital (endine SmartAD), Neti) käive (+13 protsenti). "Seega tegid lehed nii veebis kui ka paberkandjal märkimisväärsed tulemused," ütles meediaanalüütik Toomas Leito värskes reklaamituru analüüsis.

Leito sõnul on paberlehti veel vara maha kanda. "Näib, et Eesti meedia on edukalt suutnud veebis ohjeldada ka ülemaailmsete gigantide reklaamitulva. Muidugi on vara võidutrummi taguda, aga märgid on positiivsed," märkis analüütik. "Sisuturundus on mõlemas reklaamikanalis teinud võidukäiku. Viimasel ajal on sellel rõhunud ka veebiportaalid, sest kõrge hinnaga bännerite müük läheb vaevaliselt."

Reklaamikäive oli märtsis Postimehes 895 000 eurot (mullusega võrreldes +20 protsenti), Õhtulehes 280 000 eurot (+10 protsenti), Äripäevas 230 000 eurot (+21 protsenti), Eesti Ekspressis 175 000 eurot (+9 protsenti) ja Eesti Päevalehes 100 000 eurot (+5 protsenti).

Mullusega võrreldes suurenes reklaamimaht Eesti Ekspressis 43 protsenti, Postimehes 38 protsenti, Eesti Päevalehes 9 protsenti ja Õhtulehes jäi samale tasemele. Äripäevas vähenes reklaamimaht 3 protsenti.

Võrreldes 2018. aasta kolme kuuga suurenes tänavu viie lehe reklaamikäive 620 000 euro võrra ehk 15 protsenti, moodustades 4,6 miljonit eurot.

Reklaamikäive oli 2019. aasta esimesel kolmel kuul Postimehes 2,5 miljonit eurot (mullusega võrreldes +23 protsenti), Õhtulehes ligi 800 000 eurot (+12 protsenti), Äripäevas 600 000 eurot (+14 protsenti), Eesti Ekspressis 400 000 eurot (0%) ja Eesti Päevalehes 300 000 eurot (–5 protsenti).

Reklaamimaht suurenes Eesti Ekspressis 35 protsenti, Postimehes 31 protsenti ja Eesti Päevalehes 7 protsenti, samas vähenes nii Õhtulehes kui ka Äripäevas 2 protsenti.

"Esimese kvartali muljetavaldav tõusutrend ei ole jätkusuutlik, kuid arvan, et positiivne trend siiski jätkub," märkis Leito.