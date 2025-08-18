Tagasi 18.08.25, 18:00 Auto|Piloot. Nissan Ariya Nismo – purakas katku ajal Nissan tegi oma kõrgema keskklassi elektriautost ägeda-võimsa-kiire versiooni, aga hoidis pidurite pealt kokku.

Välimuse põhjal võiks arvata, et Nissan Ariya Nismo on üdini musklis elektriline pereauto. Tegelikult on sel mitmeid pehmemaid kohti.

Foto: Karl-Eduard Salumäe

Ilmselt te teate, et Jaapani üks suuremaid autotootjaid Nissan sipleb sügavas finantsmudas. Niisiis vajab ettevõte hädasti mudelit, mis läheb kaubaks nagu soe rosinatega sai, seejuures jääkohvi marginaaliga.

See auto siin ei ole selline. Ent see pole ka see, mis pealtnäha paistab.

„Pakendil“ seisab nimi Nissan Ariya Nismo. Ariya on Nissani moekas elektriline krossover jõukamale keskklassile, Nismo aga Nissani mootorispordi ja tuuningu divisjon.

Minevikus on Nismo üllitanud oma versiooni nii esimese põlvkonna Juke’ist kui ka juba algses seades superautosid tuuseldanud GT-R’ist. Esimesena mainitut müüdi Eestiski, kuid hulk aastaid ei pakutud Nismo-Nissaneid terves Euroopas. Nismotatud Ariyaga tehti comeback, ühtlasi on see esimene elektri-Nismo.

Nismo sinakashall tunnusvärv (ainus värv valikus), spoileriring, 20tollised Enkei valuveljed, Michelin Pilot Sport EV rehvid, vormel-E stiilis tagumine udutuli ning muidugi kõik need Nismo kirjad ja punased aktsendid – välimuse põhjal võiks arvata, et Ariya Nismo konkureerib epohhi loonud Hyundai Ioniq 5 N-iga

Tegelikult ei konkureeri. Nissan ise rõhutab, et loeb Ariya Nismo rivaalideks hoopis Volkswagen ID.4/ID.5 GTXi ja Škoda Enyaq RSi , teisisõnu oluliselt leebemalt spordistatud elektrilisi pereautosid. Hindki on vastav: 64 000 eurot Ioniq 5 N-i 80 000 euro asemel.

Vähemtõsine sportlikkus on okei. Ainult et lähemal uurimisel mõjub Ariya Nismo umbes nagu… koondamiste ajal korraldatud suvepäevad.

Pidureid! Andke mulle pidureid!