Leedu fenomen: majandus taastub juba järgmiseks aastaks

Leedu majandus näitab kiiret taastumist. Foto: AP/Scanpix

Leedu majandus on koroonakriisis märkimisväärselt paremini toime tulnud kui Eesti oma. Leedu Swedbanki vanemökonomisti Vytenis Šimkuse sõnul on mitu põhjust, miks see nii on.

Esimene põhjus on Šimkuse sõnul see, et Leedu majandus enne koroonakriisi kasvas jõudsasti. „Aasta algus oli meie jaoks nii tugev, et isegi esimese kvartali karantiinis oldud aeg ei mõjutanud eriti majanduskasvu,“ rääkis ta.