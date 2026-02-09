Kompromissi hind: Euroopa teeks Kremlile järeleandmisi just valel ajal

Venemaa suudab sõdida, aga üha väiksemas mahus, nendivad ökonomistid.
- Vene režiimijuht Vladimir Putin püüab saavutada ameeriklaste toel läbirääkimistel seda, mida ei suuda Vene väed sõjatandril.
President Alar Karise kommentaar, justkui peaks Euroopa avama silmad ja tõdema, et ka kollektiivsel Brüsselil on aeg istuda Ukraina sõja lahendamiseks Vladimir Putiniga ühe laua taha, eirab reaalsust, milles sõja kumbki osapool päriselt on.
Kui Kadriorus näeb riigipea Ukraina kannatusi, siis Kiievis tunnevad kohalikud, et talv saab varsti läbi. Ning ökonomistid vaatavad otsa Vene majandusele ja tõdevad: Putin tahab võtta Donbassi ameeriklaste poliitilise survega, sest sõjaliselt ei käi tal sellest jõud üle. Veelgi enam: ei hakkagi käima, sest Kremlil pole enam kütust, mida sõjamasinasse juurde valada.
Reedel peab Vene keskpank otsustama, kas lämmatada majandust endiselt kõrgete intressimääradega või saata ta täielikku inflatsioonikeerissesse. Vene majandus lohiseb edasi, kuid seda olukorras, kus ettevõtted ei maksa juba ammu enam üksteisele arveid ära. Kõigest sellest allpool lähemalt.
Möödunud nädala kolm suurt lugu
Vene sõjaväeluure asejuhile korraldati atentaat. Kindralleitnant Vladimir Aleksejev sai reedel oma kodu ees kolm tabamust Makarovi püstolist, ent jäi ellu. FSB sõnul on Aleksejev pärast operatsiooni teadvusel ja kõnevõimeline. Samuti teatas vastuluure, et on arreteerinud kahtlusalused, kes väidetavalt tunnistasid üles, et töötasid Ukraina sõjaväeluure heaks.
