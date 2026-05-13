USA börsid avanesid ebakindlalt, tehnoloogiasektor püsib seevastu tõusuteel

Tallinna börsi põhinimekirja ettevõtted lõpetasid geopoliitilistest pingetest räsitud esimese kvartali valdavalt aasta varasemast tugevamalt. Kinnisvara- ja ehitussektorile kujunes kvartal varasemast keerulisemaks.
Kõrgelt hinnatud kiibitootjate aktsiate müügilaine survestas teisipäeval turge ning aktsiad langesid koos võlakirjadega pärast seda, kui värsked inflatsiooninäitajad peegeldasid Iraani konfliktist tingitud energiatarneraskuste mõju.
Möödunud aastal registreeris Läti oma seni suurima aastase välisinvesteeringute mahu, kaasates üle miljardi euro. Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuri andmetel asus 31 suuremast investeerimisprojektist 20 Riias. Möödunud aastal ületasid Leedu investeeringud Eesti omi 40 korda.