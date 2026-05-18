Martin Kukk: edunälja ja ambitsiooni asemele trügib mugavus

Endine poliitik ja Reformierakonna peasekretär Martin Kukk räägib ettevõtjana Äripäeva raadio saates ambitsioonist ja mugavusest.
Endine Reformierakonna peasekretär Martin Kukk käis hiljuti Soomes majandustegelaste kogunemisel ja täheldas, et vaatamata soomlaste ajalooliselt tugevamale majandusele on sealne ambitsioon pehmelt öeldes mõõdukas.
„Arvestades seda, kust meie tuleme, oleme viimased kümnendid olnud ettevõtjate ja riigina ambitsioonikad," märkis ta. „Peame jälgima, et „noor ja näljane"-suhtumine ei kaoks ja me ei muutuks laisaks ootajaks."
Saates kõnelesid veel Ehitusmaterjalitootjate Liidu juht Marina Vaganova ja Taristuettevõtete Liidu juht Tarmo Trei.
Lisaks ambitsioonile tuli juttu investeerimiskindlusest ebakindlal ajal, vajalike oskustega töötajate puudusest, noorte tööturule sisenemist takistavast ülereguleerimisest ja ettevõtlust lämmatavast bürokraatiast.