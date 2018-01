Rohkem mõelda mitte, üle mõelda

Ainult tellijale

Kirjutise pealkiri parafraseerib tuntuimat näidet koma tähtsusest ehk sellest, kuidas üks detail kogu öeldu tähendust muuta võib. Öeldu tähenduse eest ei vastuta aga ainult sõnumi edastaja, vaid ka vastuvõtja, arutleb ajakirjanik Eliisa Matsalu.

Iga intelligentne olend teab, et kuigi meil on sõnavabadus, on sõnade valimine oluline. Sõnu ei saa kunagi tagasi suhu toppida, saab ainult üritada öeldut tagantjärgi siluda. Ometigi kiputakse üha rohkem unustama, et sõnade tõlgendamise valik on seetõttu vahel vaat et tähtsamgi kui sõnade valik.

Justiitsminister Urmas Reinsalu kanakarja ja naistevastase vägivalla hukkamõistmise kahetsemise juhtum on musternäide sellest, kuidas enam ei loe suhtluses algne mõte vaat et absoluutselt ning kuidas sõnavabaduse asemel domineerib hoopiski tõlgendamisvabadus. Kes Reinsalu nüüdseks kuulsaks saanud arvamusloo lõpuni luges, võinuks kohe mõista, et tegu oli lihtsalt äärmiselt möödapandud sõnakasutusega. Ometigi tahetakse näitlikult üles puua just Reinsalu, mitte kõiki neid, kes ühte lauset kogu kontekstist niivõrd palju üle võimendasid. Muidugi on see arvamus, mis paljude omaga ei ühti. Samamoodi võimendati tõlgenduses üle endise riigihalduse ministri Mihhail Korbi sõnu NATO mittepooldamise kohta. Minu hinnangul ei öelnud Korb mitte niivõrd seda, et Eesti ei peaks NATOs olema, vaid seda, et NATOs olemine on meile parim variant.