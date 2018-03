Valdaru otsib Lillot

Tänaseid ajalehti lehitsedes jääb mulje, nagu oleks Reformierakond uue peasekretäri saanud otse Twitterist, kus Kurt Walteri nimeline arvamuseavaldaja senimaani suurt muud teinud ei ole kui oravkonda tuuseldanud. Pehmelt öeldes ühekülgne pilt.

Esiteks, Kurt Walteri nime taga peitub rohkem inimesi kui Kert Valdaru – kes, nagu @kurtwalter oma viimases säutsus leiab, saab ebaõiglaselt palju tähelepanu. Ja teiseks, Kert Valdaru tegutseb siiski mujal ka, mitte ainult Twitteris. Noh, näiteks seal Astangu keskuses.

Postimees on oma toredas juhtkirjas üles lugenud peasekretäri ülesanded, aga unustanud ühe põhilistest. Peasekretäri ülesanne on hoida korras erakonna rahaasjad. Ja hoolitseda selle eest, et erakonnal raha oleks. Tema suhtleb nendega, kes raha teevad ja toovad. Rehadega.

Reformierakonna tuntuim reha on muidugi Kalev Lillo, kes pärast musta raha kriminaalasja lõpetamist koos pahanduseaegse peasekretäri Kristen Michaliga kuulutas, kuidas nüüd on must valgel selge, et õhku heidetud kahtlused ei vasta tõele. Siis kadus Lillo nagu vits vette. Michalil on närvi kõvasti rohkem, tema tegutseb poliitikas edasi, aga erakonna juhiks ja peaministriks saamisega on tal olemuslikke raskusi.

Niisiis, peasekretär on eelkõige mees või naine, kes visatakse ambrasuurile, kui rahaasjad haisema hakkavad. Musta raha skandaali aegu sai erakonna juht ja peaminister Andrus Ansip õndsalt õitseda vastutust võtmata – sest see on peamiselt peasekretäri asi. Tõnis Kõivgi saadeti minema rahaasjade kehva leha pärast, kuigi see oli seekord vähemasti osaliselt ettekääne.

Nii et Valdaru poole hakkame pöörduma siis, kui rahaasjus küsimusi on. Ja noh, esimene küsimus on muidugi, et kes on Valdaru Lillo.