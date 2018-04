Kütuseaktsiisi lahjendamine automaksuga

Ainult tellijale

Autoga seotud maksud ei peaks muutuma mitte-linnastunud inimeste trahviks, kirjutab advokaat Villy Lopman.

Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov mängis eelmisel nädalal kütusekonverentsil automaksu ideega. Asekantsleri sõnul võiks valitsus kütuse aktsiisitõusude asemel hoopis automaksu kehtestada.

Sellise maksu õigustuseks toodi järgmised argumendid: autot pole võimalik kord nädalas või kuus Lätti viia, Eesti linnastumise määr on kõrge ja ühistranspordi olemasolu tõttu ei pea leibkond pidama kahte või kolme autot, maainimesed maksaks kütuseaktsiisi enda pikkade otsade sõitmiseks rohkem, kui võimalikku automaksu. Samas märkis asekantsler lõpuks, et tegemist oli teoreetiliste võimalustega, mida saanuks praeguste aktsiiside asemel teha.

Võimalik, et automaksu ideega vaid koketeeritakse. Samas, ühel või teisel kujul on see maks paljudes Euroopa riikides kehtestatud, OECD soovitab seda Eestile ja automaksu ei ole unustatud, seda kas eitades või jaatades, ka meie poliitilistes maksudebattides. Seega näib, et küsimus ei ole selles, et kas automaks tuleb, vaid et millal ja milline see tuleb. Küsimus on täpsemalt selles, et kui millalgi peaks automaks tulema, kas siis jälle astub ellu selline maks nagu 2018. a kehtima hakanud sõidukite erisoodustus – lihtne ja ebaõiglane nagu habememaks.