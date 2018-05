Põlevkivi väärtus: 75 miljardit eurot

Ainult tellijale

Põhiseadus ütleb: Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. Aga kui suur on see rahvuslik rikkus 2018. aastal, arvutab geoloogiateenistuse asedirektor Kalev Kallemets.

Korrutades kasutatava varu väärtusega tonni kohta saame Eesti põlevkivivarude väärtuseks 74,8 miljardit eurot ning sellest loodava riigitulu 16,6 miljardit eurot. See põhjendab, miks Eesti põlevkivi reguleerivat õigusraamistikku on põhjust hoolsalt kujundada ning riigil panustada teadusesse ja arendusse.

Loomulikult tekib küsimus, kas ikka kogu selle varu kasutamine on mõistlik majanduslikust ja keskkonna seisukohast. Kindlasti mitte, sest looduskaitsealused sood on Eestile väärt enam kui sajad miljonid eurod ning looduskaitsealuselised varud on arvestusest väljas. Tehniliselt arvestame allmaakaevandamisel kadudega 30%. Kuid ka nii on võimalik väljatav varu 1,8 miljardit tonni, mida senise kasutusmääraga jagub 125 aastaks.

Põlevkivist elektri tootmine väheneb kindlasti juba lähiaastail, nii CO2 hinna kui ka elektrijaamade vanuse tõttu, kuid õlitootmine püsib ökonoomne ilmselt seni, kuni vedelkütused on maailma peamine transpordikütus. Kokku kasutab maailm toornaftat sel aastal 98 miljonit barrelit päevas ehk 5,5 miljardit tonni aastas, ning Eesti põlevkiviõli toodang 0,8 miljonit tonni aastas on sellest 0,001% .

Eesti väljakutseks on suurendada põlevkiviõli kvaliteeti ja lisandväärtust, vähendada töötlemise ja kaevandamise keskkonnamõju, suurendada jääksoojuse, tuha ja aheraine kasutust ning väärindada uttegaase. See kõik on keeruline teadus- ja arendustegevus, millesse võiks panustada senisest enam.