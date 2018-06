Mis mul GDPRist, mul on ju kindlustus

Ainult tellijale

Headel tingimustel sõlmitud kindlustusleping võib küll aidata maandada isikuandmete töötlemisega seotud riske, kuid trahvide eest see ei kaitse, kirjutab advokaadibüroo Derling advokaat Margot Maksing.

Kuu on möödunud isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumisest. Maikuus kuhjusid e-postkastides andmekaitsele viitavaid e-kirjad ja vilkusid veebilehtedel pealetükkivad lisaaknad nõusolekute lunimiseks ja „hädavajaliku teavitustöö“ tegemiseks. Juunis tundub, et see torm on vaibunud. Tegelikult on aga hetkel pigem vaikus enne tõelist tormi. Üldmääruse jõustumine tähendab, et selle rakendamine on algusjärgus – järelevalveasutused alles hakkavad kontrolle teostama, haldus- ja kohtupraktika alles hakkab kujunema.

Kui mõned ettevõtted tegid mai lõpus veel viimaseid pingutusi, et isikuandmete töötlemist üldmäärusega kooskõlla viia, siis on tänaseni hulgaliselt neid, kes pigem lähtuvad põhimõttest – ootame ja vaatame. Samuti on levinud arusaam, et hea kindlustus päästab isegi üldmäärusest tingitud riskide eest. Turul levivad ka kindlustusandjate pakkumised, millest mõnes näiteks reklaamitakse „võimalust lisada turvatunnet andmekaitseregulatsiooniks valmistumisel.“