Palgasurve alanemist oodates palgake rahulolutekitajaid

Birjo Must 20. juuli 2018, 14:33

Palgasurvele on vaja pidurit, aga selle ootamine on tühi tegevus. Senikaua võiks hoopis teha inventuuri firma personalipoliitikas ja palgata rahulolutekitajaid, leiab Äripäeva ajakirjanik Birjo Must.

Palgauuringute Agentuuri juht Kadri Seeder kinnitas eelmisel nädalal teada fakti – tööturu olukord sunnib tööandjaid töötajate üleostmise kartuses põhipalku tõstma. Alles mõne nädala eest teatas CVKeskus, et töötaja ülesotmise hind on 1644 eurot. Sellele, et palk annab tööandja juures püsimiseks suure motivatsiooni, on raske vastu vaielda. Nagu ka sellele, et teatud palgatasemest hakkavad rolli mängima hoopis teised tegurid. Näiteks, milline on juht või ettevõtte sisekliima. Kokkuhoiupoliitika üks osa on olnud tootlike inimeste hoidmine ja palkamine. Ehk nende, kelle tööle saab panna külge hinnasildi ja see turul maha müüa. Lihtne on koondada inimesi, kelle töö viljad on varjatud ja avalduvad ehk aastate jooksul. Nõnda on tööl üha vähem spetsialiste, kes aitavad hoida “tootjaid”. Olgu nad siis personalijuhid, kontorihaldjad või organisatsioonikultuuri arendajad.