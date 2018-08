Uuendusi tuleb õppida kasutama

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Erinevad tehnikauuendused ei mõjuta tootlikkust kohe pärast kättesaadavaks muutumist ning ka digitehnoloogiatel on viitaeg, enne kui nende rakendamise tulemused statistikasse ilmuma hakkavad, kirjutab Arenguseire Keskuse ekspert Mari Rell.

Sellist mustrit on ajaloos kogetud: USA tööjõu tootlikkus kasvas 20. sajandi esimesel kolmel kümnendil kesiselt, kuid just siis võeti kasutusele võimsad uued tehnoloogiad nagu elekter ja sisepõlemismootor. Hilisemate aastakümnete jooksul õpiti neid tehnikauuendusi tõhusamalt kasutama ning kasvas ka tootlikkus.

Nüüd on teadlaste laual küsimus, kuidas uued digitehnoloogiad tootlikkust mõjutavad. Maailma Majandusfoorumi (World Economic Forum – WEF) analüütikud küsitlesid hiljutises uurimistöös 16 000 avaliku ja erasektori ettevõtet neljateistkümnelt tegevusalalt ning analüüsisid ettevõtete finantsandmeid ja kulutusi uute digitehnoloogiate kasutuselevõtuks.

Analüüsi tulemusena tõdeti, et investeeringud digitehnoloogiasse on tulusad kõigi selle tehnoloogia liikide puhul, samas on tootlikkuse kasv lausa kolm korda suurem, kui erinevaid tehnoloogialiike kombineeritakse.