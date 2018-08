Ainult tellijale

Müün korteri ja auto ning ostan portaali

Natalja Afanasjeva 31. august 2018, 06:00

Hiljuti selgitas investor Toomas, miks ta eBaysse ei investeeri. Üks põhjus oli, et veebimüügiportaale tuleb turule väga palju. Tegelikult tähendab see, et investeerimiseks on palju häid võimalusi, sest ühe firma probleemid ei saa varjutada teiste edu, kirjutab RIA.com Marketplacesi analüütik Natalja Afanasjeva.

Pea igaüks meist kasutab veebikuulutusi. Kellelgi tuleb mõte osta korter või auto ning ta käib mööda veebisaite, mõni teine on tänu portaalile juba kinnisvara- või autoomanikuks saanud. Mitu kuulutusteportaali on ka börsil noteeritud. Schibsted tegeleb kirjastamise ja veebikaubandusega 19 riigis. See on esindatud Oslo börsil, praegune turukapitalisatsioon on 6,8 miljardit eurot, ühe aktsia hind 29,56 eurot, kasv alates aasta algusest 24% ja alates 2017. aasta algusest 36%. Scout24, mis tegeleb auto- ja kinnisvarakuulutuste portaalidega, on edukalt noteeritud Frankfurdi börsil. Firma praegune turukapitalisatsioon on 4,7 miljardit eurot, ühe aktsia hind 44,14 eurot, kasv alates aasta algusest 30% ja alates 2017. aasta algusest 32%.