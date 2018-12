Väikeriikides puudutab kõik kõike

Kuna väikeriigis puudutab kõik kõike ja on vastutustundetu võtta erapooletu vaatleja rolli, siis ... kõik uued aastad saavad ja peavadki olema paremad kui eelmised, arvab poliitikavaatleja Toomas Alatalu.

Toomas Alatalu Foto: Eero Vabamägi, Postimees/Scanpix

Väike tagasilöök enesehinnangutes ja lootustes võib siiski tabada seda seltskonda, kes on mõnda aega töötanud ja viimasel ajal mööda maailma ringi lasknud Eestile Julgeolekunõukogu mittealalise liikme koha saamiseks vajalike häälte nimel. Võib ju juhtuda, et suvel toimuval hääletusel tehakse meile koguni viimasel hetkel julmalt ära, sest suur poliitika on halastamatu.