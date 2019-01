Mõelgem esmalt väikestele, päriselt!

Eesti ettevõtluspoliitika oma ülimas liberaalsuses kohtleb kõiki ettevõtteid võrdselt, kuid tegelikkuses asetab see väikeettevõtted suurtega võrreldes ebasoodsamasse olukorda, kirjutab EVEA asepresident Marina Kaas.

Fraasid „Väike on ilus“, „Väikeettevõtlus on majanduse selgroog“, „Mõtle esmalt väikestele“ on strateegilistes programmides ja poliitilistes sõnavõttudes tugevalt ära leierdatud. Paraku jäävadki need loosungiteks, kuna Eesti ettevõtluspoliitika lähtub universaalsest lähenemisest ehk võrdsetest tingimustest nii suurtele kui ka väikestele ettevõtetele. Pealtnäha paistab see õiglane ja lihtne – vaba turukonkurents annab võimalusi kõigile ning selgitab võitjaid ja kaotajaid.