Loome ettevõtlikele inimestele ärikonto

Kuigi riik on loonud ettevõtlikele inimestele võimaluse avada ettevõtluskonto, ei saa selle kaudu teha näiteks väärtpaberitehinguid, ja nii tekkis mõte arendada tänasest investeerimiskontost universaalne ärikonto, kirjutab Tarmo Tanilas oma seletuskirjas Edukale Eestile.

Tarmo Tanilas. Foto: Raul Mee

Et kõik ausalt ära rääkida, nagu oli, pean ma alustama päevast, kui LHV teatas ettevõtluskonto loomisest ning hakkasin koos sõber Martiniga mõtlema, kas tasub ka endal see avada. Nagu üldiselt teada ja raadios räägitakse, on Eesti pensionäride vaesusrisk Euroopa Liidu kõrgeim ning vanaduspõlves nina vee peal hoidmiseks tuleb juba nooruspõlves hakata enda rahalise vabaduse ujumisvestile õhku sisse puhuma.